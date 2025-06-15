Düzce'de İnşaat Atığı Taşıyan Tır Kazası

Düzce'de İnşaat Atığı Taşıyan Tır Kazası
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Düzce'de inşaat atığı taşıyan bir tır, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçerek 1 tonluk beton bloklara çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Düzce'de inşaat atığı taşıyan tır, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçerek 1 tonluk bloklara çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyköy'den Düzce istikametine seyir halinde olan İslam Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 plakalı inşaat atığı toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Otoyol üzerinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü işletme şefliği binasının bahçesine girdi. 1 ton ağırlığındaki beton blokları parçalayarak binayı teğet geçen tır, bahçenin diğer tarafına geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, işletme şefliğinde görevli 5 personel ölümle burun buruna geldi. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılması, beton blokların alınmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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