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Düzce'de icra paralarını sahte mühürle aktarma iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, icra paralarının sahte mühür ve kaşelerle üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiasıyla 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol uygulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından icra dosyalarındaki paraların sahte mühür ve kaşeler kullanılarak üçüncü şahıslara usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik ve zimmet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, aralarında bir icra müdürü ile icra dosyalarının takibini yapan avukat katiplerinin de bulunduğu şüphelilerin icra müdürlüklerinde uzun süre işlem yapılmayan ve taraflara ait para bulunan dosyaları tespit ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin vatandaşlar hakkında ilamsız icra takibi başlattıkları, sahte mühür ve kaşeler kullanarak tebligat yapılmış gibi gösterdikleri iddia edildi. Ayrıca icra müdürlüklerinde alacağı bulunan ancak uzun süre alacağını tahsil etmeyen vatandaşların tespit edildiği ve söz konusu dosyalardaki paraların, dosyanın tarafı olmayan üçüncü şahıslara usulsüz şekilde aktarıldığının belirlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ö., Z.Ç., S.E. ve A.Ö. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli S.Y. hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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