Haberler

Düzce'de denetimde 4 bin 159 kişi sorgulandı

Düzce'de denetimde 4 bin 159 kişi sorgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yapılan huzur uygulamasında 4 bin 159 şahıs sorgulanırken, 5 aranan kişi yakalandı. Denetimlerde kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 4 bin 159 şahıs sorgulanırken, aranan 5 kişi yakalandı.

Düzce'de kamu düzeninin korunması vatandaşların üzerinde güven duygusunun pekiştirilmesi ve suç işlemeyi amaçlayan kişi ve grupların caydırılarak aranan şahısların yakalanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor. Üniversitesi bölgesi Konuralp'te hafta sonu yapılan Düzce Huzur Uygulamasında 4 bin 159 şahıs, 991 araç, 112 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 455 şişe kaçak alkol, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet fişek, 1,83 gram esrar, 0,5 gram metamfetamin, 1 adet baston kılıç, 1 adet muşta ele geçirildi, aranan 5 kişi yakalandı.

Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı