Düzce'de Havaya Ateş Eden Şahıslar Yakalandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde havaya ateş eden ve o anları çeken şahıslar, kullandıkları tüfek ve silahlarla birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gölyaka ilçesinde havaya ateş eden şahıslar jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Düzce Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Gölyaka ilçesinde ateşli silahlar ve bıçakların alımı, satımı ve bulundurulması 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma eylemi içinde bulunan 5 şahıs, Düzce İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince muhtelif evsafta 5 tüfek, 2 tabanca ile alınarak adli işlemlerine başlanılmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürülecektir" denildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE