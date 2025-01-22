Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler

Düzce'de Güvenlik Uygulaması: 73 Polis Görevde

Düzce'de Güvenlik Uygulaması: 73 Polis Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca ilçesinde düzenlenen huzur uygulamasında 73 polis araçları aradı ve birçok kişiyi sorguladı. Uygulama, genel asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 73 polisin katıldığı huzur uygulamasında araçlar tek tek arandı, birçok sorgu yapıldı.

Akçakoca İlçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in de katıldığı genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. 73 polisin görev yaptığı uygulamada araçlar tek tek arandı çok sayıda kişi sorgulandı.

Akçakoca halkının huzur ve güvenliği için denetim devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Korkulu rüyası artık Fenerbahçe'de
img

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.