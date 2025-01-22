Düzce'de Güvenlik Uygulaması: 73 Polis Görevde

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 73 polisin katıldığı huzur uygulamasında araçlar tek tek arandı, birçok sorgu yapıldı.

Akçakoca İlçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in de katıldığı genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. 73 polisin görev yaptığı uygulamada araçlar tek tek arandı çok sayıda kişi sorgulandı.

Akçakoca halkının huzur ve güvenliği için denetim devam edeceği bildirildi. - DÜZCE