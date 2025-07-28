Düzce'de Güvenlik Uygulamaları: 20 Bin Kişi Sorgulandı, 27 Tutuklama

Düzce'de Güvenlik Uygulamaları: 20 Bin Kişi Sorgulandı, 27 Tutuklama
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Düzce'de son bir haftada yapılan polis ve jandarma denetimlerinde 20 bine yakın şahıs sorgulanırken, araması bulunan 80 kişi yakalandı. Denetimlerde silah ve mermi ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 20 bine yakın şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 80 şahıs yakalanırken 27'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 21-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 19 bin 746 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 80 kişi gözaltına alınırken 27'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 tabanca, 8 av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 31 mermi, 4 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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