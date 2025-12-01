Haberler

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 114 Şahıs Yakalandı

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 114 Şahıs Yakalandı
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 24 bin 497 şahıs sorgulandı, araması bulunan 114 kişi yakalanarak 24'ü tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 24 bin 497 şahıs tek tek sorgulandı araması bulunan 114 kişi yakalandı, 24'i tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamada 24 bin 497 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 114 şüpheli şahıs yakalanırken 24 kişi tutuklandı.

Yapılan şok uygulamalarda 2 tabanca, 2 adet av tüfeği, 28 adet mermi ve 137 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

