Düzce'de Göçük Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinin bahçesindeki ahşap yapıyı sökmeye çalışan 85 yaşındaki Dursun Sandal, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda evinin bahçesinden bulunan ahşap yapıyı sökmeye çalışan 1 kişi tahta yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca – Ereğli Karayolu OSB mevkisinde göçük yaşandı. Ahşap binanın sökümü sırasında Dursun Sandal (85) göçük altında kaldı. Bölgede bulunanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göçük altında kalan Dursun Sandal çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dursun Sandal'ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
