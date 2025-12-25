Düzce'de 347 göçmen ülkesine geri gönderildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti üzerine yapılan çalışmalarda 13 organizatör tutuklandı, 347 göçmen ülkesine geri gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik 2025 yılında düzensiz göçle mücadeleye yönelik Düzce'de 135 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 25 organizatörden 13'ü tutuklandığı bildirildi. 12 bin 779 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken, tespit edilen 347 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Düzce'de ayrıca göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla hizmete alınan mobil göç nokta ile denetim çalışmaları sürüyor. - DÜZCE