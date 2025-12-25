Haberler

Düzce'de 347 göçmen ülkesine geri gönderildi

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen 135 operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili 13 organizatör tutuklandı, 347 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik 2025 yılında düzensiz göçle mücadeleye yönelik Düzce'de 135 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 25 organizatörden 13'ü tutuklandığı bildirildi. 12 bin 779 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken, tespit edilen 347 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Düzce'de ayrıca göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla hizmete alınan mobil göç nokta ile denetim çalışmaları sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
