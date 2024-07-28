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Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yaparken ayağı kayıp uçuruma yuvarlanan şahıs kurtarıldı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde bir kişi fındık bahçesinde tırpan yaparken ayağı kayarak uçuruma düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yaparken ayağı kayıp uçuruma yuvarlanan şahıs, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.K. fındık bahçesinde tırpan yaptığı esnada ayağı kayınca uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından M.K. bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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