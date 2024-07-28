Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yaparken ayağı kayıp uçuruma yuvarlanan şahıs kurtarıldı

Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yaparken ayağı kayıp uçuruma yuvarlanan şahıs, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.K. fındık bahçesinde tırpan yaptığı esnada ayağı kayınca uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından M.K. bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE