Düzce'de Duygu Sömürüsü Yapan Karı Kocaya Para Cezası

Düzce'de çöpten yemek toplayıp haksız kazanç elde etmeye çalışan bir çift, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çiftin üzerinden çıkan 7 bin 863 lira incelendiğinde, 7 bin 400 lirasının çifte ait banka hesabından yeni çekildiği tespit edildi. Çifte Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira para cezası kesildi.