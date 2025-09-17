Düzce'de Drift Yapan 885 Sürücüye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çevreye rahatsızlık vererek drift yapan, abart egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen 885 sürücüye 3 milyon 515 bin TL cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken sürücülerinde ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

Düzce'de halkın huzuru ve güvenliği için aralıksız görev yapan polis ve jandarma ekipleri rahatsızlık veren sürücülere de göz açtırmıyor. Düzce'de son sekiz ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimlerde drift yapan, abart egzoz kullanan ve yüksük sesle müzik dinleyen 885 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 aylık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada bazı sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına belirlenen sürelerde el konulduğunu belirterek "Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 26 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 206 bin 192 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. Ayrıca, 176 araca abartı egzozdan toplam 1 milyon 630 bin 992 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. 683 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 678 bin 219 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir" diyerek açıkladı. - DÜZCE