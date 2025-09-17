Haberler

Düzce'de Drift Yapan 885 Sürücüye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de Drift Yapan 885 Sürücüye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerde 885 sürücüye toplamda 3 milyon 515 bin TL cezai işlem uyguladı. Drift, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler, araçlarından men edilirken ehliyetlerine de el konuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çevreye rahatsızlık vererek drift yapan, abart egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen 885 sürücüye 3 milyon 515 bin TL cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken sürücülerinde ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

Düzce'de halkın huzuru ve güvenliği için aralıksız görev yapan polis ve jandarma ekipleri rahatsızlık veren sürücülere de göz açtırmıyor. Düzce'de son sekiz ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimlerde drift yapan, abart egzoz kullanan ve yüksük sesle müzik dinleyen 885 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 aylık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada bazı sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına belirlenen sürelerde el konulduğunu belirterek "Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 26 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 206 bin 192 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. Ayrıca, 176 araca abartı egzozdan toplam 1 milyon 630 bin 992 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. 683 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 678 bin 219 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir" diyerek açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

Korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı

Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Bana zorla...
Selçuk Bayraktar tarih verdi: Çelik Kubbe'yi tam kapasite oluşturmuş olacağız

Bayraktar tarih verdi! Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

KYK yurdunda odasının manzarasını görünce ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.