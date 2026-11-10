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Düzce'de denetimlerde 68 araç trafikten men edildi, bin 231 sürücüye ceza kesildi

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Düzce'de denetimlerde 68 araç trafikten men edildi, bin 231 sürücüye ceza kesildi
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Düzce'de 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 68 araç trafikten men edildi, bin 231 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ehliyetsiz kullanım, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi ihlaller kontrol edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 279 araç kontrol edilirken 68 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 231 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 68 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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