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Düzce'de denetimlerde 18 bin 830 kişi sorgulandı, 41 kişi yakalandı, 19 tutuklandı

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Düzce'de denetimlerde 18 bin 830 kişi sorgulandı, 41 kişi yakalandı, 19 tutuklandı
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Düzce'de 5-11 Ekim'de polis ve jandarma denetimlerinde 18 bin 830 kişi sorgulandı, 41 aranan kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 19 kişi tutuklandı, aramalarda 3 tabanca, 5 tüfek ve 120 kartuş ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bine yakın kişi sorgulandı, 41 aranan şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 5-11 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamada 18 bin 830 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 41 kişi gözaltına alınırken, 19 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 1 adet kurusıkı, 3 tabanca, 5 tüfeği, 40 mermi, 1 şarjör, 3 adet kesici-delici alet ve 120 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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