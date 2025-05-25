Düzce'de DEAŞ ve FETÖ/PYD Operasyonunda 4 Gözaltı
Düzce'de polis ve jandarma, DEAŞ ve FETÖ/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından DEAŞ ve FETÖ/PYD terör operasyonu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde DEAŞ ve FETÖ/PYD terör operasyonları sürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlar da DEAŞ Terör örgütüne üye olma şüphelisi 3 şahıs ile FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 1 sahsa işlem yapıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa