DEAŞ örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla 3 şahıs gözaltına alındı. 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O.A.D.D ile Düzce'de ikamet eden O.F.K.K.K arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğunu tespit edildi. Yalova ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait doküman ve bazı malzemeler ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler. 3 şahıstan S.O ve O.A.D.D tutuklanırken, O.F.K.A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
