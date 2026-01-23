DEAŞ örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı

Düzce (İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonla DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla göz altına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı. 1 şahıs ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O.A.D.D ile Düzce'de ikamet eden O.F.K.K.K arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğunu tespit edildi. Yalova ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait doküman ve bazı malzemeler ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler. 3 şahıstan S.O ve O.A.D.D tutuklanırken, O.F.K.A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE