Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havada serinlemek için dalgalı denize giren 3 kişi, açığa sürüklenip boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile giden 3 kişi, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve çırpınmaya başlayan vatandaşların yardımına sahilde görevli cankurtaranlar yetişti.
Durumu fark eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak güvenli şekilde sudan çıkarıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı