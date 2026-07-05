Haberler

Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havada serinlemek için dalgalı denize giren 3 kişi, açığa sürüklenip boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile giden 3 kişi, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve çırpınmaya başlayan vatandaşların yardımına sahilde görevli cankurtaranlar yetişti.

Durumu fark eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak güvenli şekilde sudan çıkarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden patladı! Gökyüzü külle kaplandı
Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti