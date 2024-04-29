Düzce'de cip alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de motor kısmından alev alan cip, alev alev yandı.

Olay Aziziye Mahallesi eski Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Olimpiyat kavşağı istikametine seyir halinde olan Resul D. idaresindeki 54 AKS 064 plakalı Nissan marka cip'in motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracından inerek yangına müdahale olmaya çalıştı. Başarılı olamayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı alev alev yanmaya başlayan cip, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile tamamen yanmadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.