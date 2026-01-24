Haberler

Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu

Düzce'de bir pasajın bodrum katında 36 yaşındaki Zeki Onur Garip'in cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu ve savcılık soruşturma başlattı.

Düzce'de bir pasajın bodrum katında bir erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bodrum katta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için isim belirleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada şahsın 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
