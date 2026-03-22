Bayram yoğunluğuna polis müdahalesi

Düzce'de otoyollarda oluşan bayram yoğunluğundan kaçan sürücüler şehir içi trafiğini arttırınca polis ekipleri duruma müdahalede bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna geçen sürücüler, Düzce'de trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle otoyoldan çıkarak şehir içi güzergahlara yönelen araçlar nedeniyle kent merkezinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Artan trafik yükünü azaltmak amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahada çalışma başlattı. Bu çerçvede Öztürkler Kavşağı'nda trafik ışıklarına müdahale eden ekipler, sinyalizasyonlara yönelik düzenleme yaparak araç akışını hızlandırdı. Yapılan düzenlemeler sayesinde bölgede trafik kısmen rahatlatılırken, ekiplerin yoğunluk yaşanan noktalardaki denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı