Bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde kasap, market, pastane ve şarküteri gibi işletmelerde hijyen, etiket ve son tüketim tarihi denetimlerini sıkılaştırdı. Toplam 233 işletme denetlendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda kasap, market, pastane, kuruyemiş, şarküteri ve vatandaşların bayram öncesinde yoğun olarak alışveriş yaptığı gıda işletmelerinde; hijyen şartları, ürün muhafaza şartları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunluk yönünden kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak tükettiği şerbetli tatlıların üretildiği bir tatlı işletmesinde yürütülen denetimleri yerinde inceledi. Uzun, gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini belirtti.

Gıda kontrol ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında merkezde 90, ilçelerde 143 olmak üzere toplam 233 denetim gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
