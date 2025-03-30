Düzce'de Bayram Denetimleri: 770 Bin Araç Geçişi

Düzce'de trafik polisi ekiplerince "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi yapıldı. Ayrıca, kent genelinden 3 günde 770 bin 796 araç geçişi oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollarda olan sürücülere bölge trafik ekiplerince denetim yapıldı. D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere kemer kullanımı konusunda bilgiler verilirken, kemer kullanan sürücülere de teşekkür edildi. Bayram kutlamasının da yapıldığı denetimlere Düzce Valisi Selçuk Aslan ile il protokolü de katılım sağladı. Vali Aslan polis memurlarının bayramını kutlarken, güzergah üzerinde ki sürücüler ve yolcuların da bayramını kutladı. Bayram tedbirleri çerçevesinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Vali Aslan, " Huzur içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayından sonra bugün Ramazan bayramını karşıladık. Ramazan bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma personellerimiz ile tam zamanlı görevimizin başındayız. Bayram tatilinin başladığı Cuma gününden itibaren Ankara istikametinde 544 bin 497 araç İstanbul istikametine ise 226 bin 299 araç olmak üzere toplamda ilimiz sınırları içerisinde 3 günde 770 bin 796 araç hareket etmiştir. Şu ana kadar ciddi bir kazamız bulunmamaktadır. Uygularımız ve denetimlerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE