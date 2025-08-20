Düzce'de Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, İstanbul İstikameti Trafiğe Kapandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, asfalt yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1. viyadüklerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Y., idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada sürücü yan yatan kamyondan kendi imkanlarıyla yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kamyonun kasasında bulunan asfaltlar yola saçılırken, ekipler trafiği Bolu Dağı Tüneli girişinden, İstanbul istikameti yönünde kapattı. Araçlar kontrollü olarak Abant Kavşağı'ndan D-100 istikametine yönlendirildi. Yola saçılan asfaltlar kepçe yardımıyla başka bir kamyona aktarılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemini aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE