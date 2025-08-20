Düzce'de Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, İstanbul İstikameti 2 Saat Kapalı Kaldı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilen asfalt yüklü kamyon nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol yapılan çalışmalarla 2 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikameti, 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1. viyadüklerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Y., idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada sürücü, yan yatan kamyondan kendi imkanlarıyla yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kamyonun kasasında bulunan asfaltlar yola saçılırken, ekipler trafiği Bolu Dağı Tüneli girişinden, İstanbul istikameti yönünde kapattı. Araçlar kontrollü olarak Abant Kavşağı'ndan D-100 istikametine yönlendirildi.

Yol trafiğe tekrar açıldı

Yola saçılan asfaltlar kepçe yardımıyla başka bir kamyona aktarılırken, devrilen kamyon vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
