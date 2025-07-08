Düzce'de Arı Sokması Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, arının soktuğu 70 yaşındaki Makbule U. hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ancak kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 70 yaşındaki Makbule U.'yu arı soktu. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları muayenede Makbule U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vefat eden kadının cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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