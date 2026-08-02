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Düzce’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Düzce’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Düzce’nin Kozluk ile Nasırlı köyleri arasında bulunan fındıklık alanda çıkan anız yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Düzce'nin Kozluk ile Nasırlı köyleri arasında bulunan fındıklık alanda çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Düzce'nin Kozluk köyü ile Nasırlı köyü arasında bulunan fındıklık alanda anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki fındık bahçeleri ile ormanlık alana ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü. Zamanında gerçekleştirilen müdahale sayesinde yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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