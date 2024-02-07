Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Akrabasını Silahla Yaralayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Düzce'de bir şahıs, akrabasını sokak ortasında silahla yaralayarak polis merkezine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan vurulma anı, adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında delil olarak kullanılacak.

Düzce'de akrabasını sokak ortasında silahla yaralayarak polis merkezine teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi. Vurulma anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Cami yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.İ. ile husumetli olduğu akrabası A.M. karşı karşıya geldi. E.İ. belindeki ruhsatsız tabanca ile A.M.'yi bacağından vurarak yaraladı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri A.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken E.İ. silahıyla polis merkezine teslim oldu. Burada yapılan sorgulamasının ardından şüpheli E. İ. adli makamlara sevk edildi. Vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydınpınar Caddesi Düzce Cami Güvenlik Güvenlik Kamerası Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Winston Churchill'in dişleri ne kadara satıldı? Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? SAFİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title