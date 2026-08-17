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Düzce'de Bir Haftada 951 Sürücüye Ceza

Düzce'de Bir Haftada 951 Sürücüye Ceza
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 13 bin 335 araç ve bin 931 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 181 araç trafikten men edilirken, 951 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 11 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarmaya bağlı trafik şubesi ekiplerince 1 haftalık denetimler sonrasında 951 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik şubesi ekiplerinin 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 13 bin 335 araç ile bin 931 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 181 araç trafikten men edilirken, 951 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 11 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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