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Düzce'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Düzce'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edilirken, organizatör tutuklandı.

Düzce'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Geri Gönderim Merkezi teslim edilirken 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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