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14 ayrı suçtan aranan hükümlü saklandığı yerde yakalandı

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 14 ayrı suçtan aranma kaydı ve 34 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi saklandığı adreste JASAT operasyonuyla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 34 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahsı yakaladı.

Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 14 ayrı suçtan aranma kaydı ve 34 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. Düzce Merkez'de saklandığı adres tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından, JASAT ekipleriyle müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, 34 yıl 5 aylık kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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