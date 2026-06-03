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Düzce'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Düzce'de jandarma ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde, yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzce'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi tespit edildi.

Jandarma ekiplerce gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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