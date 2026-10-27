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Düzce'de 2 operasyonda kokain ve metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Düzce'de 2 operasyonda kokain ve metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 25,14 gram kokain ile metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda kooin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 10 suç kaydı bulunan M.K. (41) isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan adli aramada 25,14 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Derelitütüncü Mahallesinde yapılan sokak çalışmalarına yönelik yaptığı ayrı bir çalışmada 2,1 gram metamfetamin maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.K. isimli şahıs tutuklanırken, N.V. uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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