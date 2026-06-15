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Düzce'de aranan 56 kişi yakalandı 24'ü tutuklandı

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince 8-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 18 bin kişi sorgulandı. Araması bulunan 56 şahıs gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 18 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 56 şahıs gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 8-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 56 kişi gözaltına alınırken, 24 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet kuru sıkı, 5 adet tabanca, 6 av tüfeği, 418 mermi, 6 şarjör ve 7 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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