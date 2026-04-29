Düzce'de 177 bin 400 makaron ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda kaçak binlerce makaron, elektronik sigara, sigara, tütün ve içki ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 20-26 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda 8 ayrı olayda 177 bin 400 adet makaron, 2 bin 350 paket sigara, bin 160 adet elektronik sigara, 25 kilo tütün ve 1 litre sahte içki ele geçirildi. 9 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı