Haberler

Düzce'de trafik denetimlerinde 165 araç trafikten men edildi

Düzce'de trafik denetimlerinde 165 araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 45 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 921 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 165 araç trafikten men edildi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 45 araç ve motosiklet kontrol edilirken 165 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin 45 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 921 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 165 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak

Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu