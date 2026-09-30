Düzce Beyköy'de mantar yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi ediliyor

Düzce Beyköy'de mantar yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak'ta yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'de yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlanan M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı