Sinop'ta heyelan mağdurları çözüm bekliyor

Sinop'ta heyelan mağdurları çözüm bekliyor
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz köyünde meydana gelen heyelan sonrası yaşanan mağduriyetlerin hala giderilmediği ifade ediliyor. Selçuk Öztürk, 9 ay boyunca devlet kurumlarına başvurduğunu ancak hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz köyünde yaklaşık 9 ay önce meydana gelen heyelan sonrası yaşanan mağduriyetin hala giderilmediği öne sürüldü. Heyelanda babaevinin yıkıldığını belirten Selçuk Öztürk, maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Öztürk, aradan geçen 9 aylık sürede verilen sözlere rağmen herhangi bir somut adım atılmadığını belirterek; Kaymakamlık, Valilik ve İl Özel İdaresi'ne defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Heyelan nedeniyle Düz köyü Cayla Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun da uzun süredir kapalı olduğunu dile getirdi.

Yaşanan süreci anlatan Öztürk, "9 ay boyunca birçok devlet kurumuna başvurduk. Sorunumuz çözülecek diye bekledik ancak hiçbir ilerleme olmadı. Son olarak Cayla ile Merkez Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun yaklaşık 150 metrelik kısmının ulaşıma açılması için girişimlerde bulunduk fakat yine sonuç alamadık. Yolun yeniden ulaşıma açılması için herhangi bir tehlike olmadığı yönünde raporu olmasına rağmen yol hala kapalı" dedi.

Heyelan sonrası oluşan göletin tehlike oluşturduğunu belirten Öztürk, aylarca çözüm beklediklerini, sonuç alamayınca gölette biriken suyun dereye akması için kendi imkanlarıyla 60 bin lira harcama yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Yıllarca gurbette çalıştıklarını ve memleketlerinde huzurlu bir yaşam sürmek istediklerini belirten Öztürk, "150 metrelik bir yolu açmak bu kadar mı zor?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - SİNOP

