Duvardan düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika inşaatında duvardan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İşçi Yılmaz K.(52) duvar yapımı sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belinde kırıkların olduğu öğrenilen adam ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı