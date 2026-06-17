Savcı Ayhan Uyumaz son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında fenalaşan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz (49), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan evli ve 3 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'ın vefatı, adliye camiasını yasa boğdu.

Görev yaptığı Gebze Adliyesi önünde düzenlenen törenin ardından cenazesi Bursa'ya getirildi. Uyumaz için ikindi namazına müteakip 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, adli yargı mensupları, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Uyumaz'ın naaşı, dualar eşliğinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslek hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunan Uyumaz'ın ani vefatı, yargı camiasında derin üzüntüye neden oldu. Savcı Uyumaz, Bursa'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı