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Dursunbey yolunda tomruk yüklü kamyon kaza yaptı

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Balıkesir Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü Barış M. hayatını kaybetti.

Dursunbey yolunda tomruk yüklü kamyon kaza yaptı

BALIKESİR - Balıkesir Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü Barış M. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kepsut-Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada kamyon sürücüsü Barış M. hayatını kaybetti. Kamyonda yüklü bulunan tomruklar ise yola dağıldı. Kazada, kamyonun freninin tutmadığı ve bu nedenle yoldan çıktığı yaptığı iddia edilirken, sürücünün ise tutmayan frenler nedeni ile kamyondan atladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Dursunbey Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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