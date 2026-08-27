Dursunbey’de trafik kazası: 91 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde, N.K. (48) yönetimindeki 10 AEY 672 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki R.K.'ye çarptı. Ağır yaralanan R.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü N.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Selimağa Mahallesi köy meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (48) idaresindeki 10 AEY 672 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından yolun karşısına geçmeye çalışan R.K.'ye (91) çarptı. Kazada ağır yaralanan R.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü N.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı