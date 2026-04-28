Durdurmaya çalıştığı traktörün tekerleği üzerinden geçti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tarlada park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan 78 yaşındaki çiftçi ağır yaralandı.

Kaza, Keskin ilçesine bağlı Konurhacıobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.O. (78) tarlada çalıştığı sırada park halinde bulunan 71 AC 511 plakalı traktör hareket etti. Traktörü durdurmak isteyen çiftçi, dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün sağ arka tekerleği düşen Ş.O.'nun üzerinden geçti. Kazada Ş.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kaburgalarında kırık bulunan çiftçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı