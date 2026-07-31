Durakta durmadığı iddia edilen İETT şoförüyle yolcu arasında tartışma çıktı: "Sefere devam etmeyeceğim"

Sultangazi-Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde, iddiaya göre, şoför ile bir yolcu arasında durakta durmama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından can güvenliğinin bulunmadığını, sefere devam etmeyeceğini söyleyen şoföre otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Sultangazi-Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförünün durakta durmaması üzerine bir yolcu ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şoför, can güvenliğinin olmadığını öne sürerek sefere devam etmeyeceğini söyledi. Otobüsteki diğer yolcular ise işlerine ve gidecekleri noktalara yetişmeye çalıştıklarını belirterek şoföre tepki gösterdi. Bazı yolcuların, "Bizi bu şekilde mağdur etmeye hakkınız yok" diyerek seferin devam etmesini istediği görüldü. Otobüs şoförünün, "Ben sefere bu şahıs inene kadar devam etmeyeceğim, can güvenliğim yok" dediği anlar ile yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsteki vatandaşların uzun süre beklediği ve yaşanan tartışma nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı