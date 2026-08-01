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Dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücüye 180 bin ceza

Dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücüye 180 bin ceza
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Adıyaman’da polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 180 bin TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 180 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İndere TOKİ'lerde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü 'dur' ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 'dur' ikazlarına uymamaktan 180 bin TL para cezası kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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