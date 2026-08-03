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Karabük'te Ters Yöne Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kamerada

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Karabük’te "dur" ihtarına uymayarak ters istikametten kaçan motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak ters istikametten kaçan motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Olay, Karabük-Eskipazar kara yolu Han Köy mevkisindeki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kontrol noktasından kaçmak için ters yöne girerek ilerledi. Sürücünün kaçış anı başka bir araç içerisindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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