Haberler

'Dur' ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza

'Dur' ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polisten kaçan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 354 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.K. yönetimindeki 34 KV 9835 plakalı otomobille polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu F.K. otomobille birlikte Şehit Hayrullah Dünya Sokak üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından F.K.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'alkol testini reddetme' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 354 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, F.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti

İsrail ve İran'ın da ateşkes kararı belli oldu
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

Ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı

İran, "ABD kabul etti" dedi, Trump yalanladı