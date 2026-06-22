'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, bindiği aracın 2 katı ceza kesildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye, piyasa değeri 100 bin TL olan aracının iki katı olan 200 bin TL ceza kesildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki trafik denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL ceza kesildi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan-Yozgat yolunda trafik denetimleri gerçekleştirdi. F.M. isimli sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçtı. Kaçan sürücü ve otomobil tespit edilerek araç plakasına 200 bin lira ceza yazıldı. Yazılan ceza miktarı, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan aracın iki katı oldu. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı