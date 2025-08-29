Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü kovalamanın ardından yakalandı. Sürücüye 67 bin lira para cezası kesilirken motosiklet trafikten men edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Kavşağı'nda plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsüne denk geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Aziz Sokak üzerine yakalanan motosiklet sürücüsüne 12 maddeden toplamda 67 bin 908 lira para cezası uygulanırken motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca motosiklet sürücüsü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ