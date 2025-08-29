Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, kovalamanın ardından yakalandı. Sürücüye 67 bin lira para cezası kesilirken motosiklet trafikten men edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü kovalamanın ardından yakalandı. Sürücüye 67 bin lira para cezası kesilirken motosiklet trafikten men edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Kavşağı'nda plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsüne denk geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Aziz Sokak üzerine yakalanan motosiklet sürücüsüne 12 maddeden toplamda 67 bin 908 lira para cezası uygulanırken motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca motosiklet sürücüsü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.