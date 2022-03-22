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Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

Malatya'da 'dur ihtarına' uymayarak polis ekipleriyle kovalamacaya giren ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 'dur ihtarına' uymayarak polis ekipleriyle kovalamacaya giren ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği 44 MA 1361 plakalı minibüsü durdurmak istedi. 'Dur ihtarına' uyamayan araç sürücüsü polis ekipleri ile kovalamacaya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Hece sokak içerisinde sıkıştırılan araç durdurularak sürücü gözaltına alındı.

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen sürücü polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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