Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı Echoquette, 36 yaşında hayatını kaybetti.

ANİ KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı olarak bilinen Echoquette, ani karaciğer yetmezliği nedeniyle ABD'de hayatını kaybetti. Echoquette'in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993'te İsviçre'deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.

"TEDAVİYE GEÇ KALINDI" İDDİASI

Haus ailesi, Echoquette'in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti. Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.